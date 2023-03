Eintracht Frankfurt klaagt over competitievervalsing nu fans niet welkom zijn bij Napoli

Aanhangers van beide clubs raakten vorige week voor de eerste wedstrijd in Frankfurt slaags met de politie. De Duitsers verloren het eerste duel in de achtste finales met 2-0. Volgens Eintracht Frankfurt waren zo’n 2700 fans van plan om mee te reizen naar Napels.

,,Dit is een unieke gebeurtenis in het Europese voetbal en een trieste dag. Om op deze manier de veiligheidssituatie te gebruiken, is in onze ogen competitievervalsing”, aldus Philipp Reschke, bestuurslid van Eintracht Frankfurt.