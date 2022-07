EK-droom in duigen voor België na treffer in blessuretijd van Zweden

Zweden was in Leigh veel beter dan België en kwam tot maar liefst 32 doelpogingen, tegenover drie van de Belgen. Zweden stuit in dinsdag de halve finales op Engeland. De andere halve eindstrijd gaat woensdag tussen Duitsland en Nederland of Frankrijk.



Zweden dacht in de 25ste minuut op voorsprong te komen. Maar de videoscheidsrechter zag echter dat Stina Blackstenius net buitenspel stond. Zweden bleef de gevaarlijkste ploeg, maar kwam niet tot heel veel uitgespeelde kansen. België leek zich naar een verlenging te knokken, totdat Sembrant in blessuretijd toch nog toesloeg.