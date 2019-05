El Ghazi leidt Aston Villa naar Premier League, Roos de schlemiel

VideoAston Villa heeft zich verzekerd van de bijzonder lucratieve promotie naar de Premier League. Op Wembley werd Derby County in de beslissende play-offwedstrijd van het Championship met 2-1 verslagen. Anwar El Ghazi speelde namens The Villans een positieve hoofdrol, de Nederlandse keeper Kelle Roos was namens The Rams juist de schlemiel.