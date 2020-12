El Ghazi opnieuw belangrijk voor Aston Villa met twee goals tegen West Brom

Anwar El Ghazi was vanavond opnieuw belangrijk voor Aston Villa. Mede dankzij twee goals van de 25-jarige vleugelaanvaller uit Barendrecht werd vanavond met 0-3 gewonnen in de derby bij West Bromwich Albion, waar Sam Allardyce begon aan zijn achtste klus in de Premier League.

El Ghazi opende in de vijfde minuut al de score voor de club uit Birmingham. West Bromwich Albion kwam na 36 minuten met een man minder te staan na een rode kaart voor middenvelder Jake Livermore, die Aston Villa-captain Jack Grealish hard onderuit haalde voor de neus van zijn nieuwe trainer.



Bertrand Traoré, oud-speler van Vitesse, Ajax en Olympique Lyon, maakte in de 84ste minuut de 0-2. Na opnieuw een overtreding op Grealish kreeg Aston Villa in de 88ste minuut ook nog een strafschop, die door El Ghazi koeltjes dwars door het midden tegen de touwen werd geschoten.

El Ghazi maakte in de eerste zes speelrondes geen speelminuten en zat drie keer zelfs niet bij de selectie. Daarna mocht hij vier keer op rij kort invallen. Bij die laatste invalbeurt, in de derby bij Wolverhampton Wanderers, maakte hij vorige week zaterdag de winnende goal (0-1) met een rake strafschop in de 94ste minuut. Afgelopen donderdag tegen Burnley (0-0) mocht El Ghazi ook al negentig minuten spelen. Villa moet het momenteel doen zonder de geblesseerde Ross Barkley, die in de eerste weken van het seizoen vele mooie combinaties had met Grealish. Vorig seizoen kwam El Ghazi, die in oktober 2015 twee keer uitkwam voor Oranje, tot vier goals en vier assists in 34 competitieduels. Aston Villa speelde zich toen op de slotdag veilig in de Premier League, nadat het vanaf november bij de onderste drie clubs had gestaan.

Volledig scherm © Pool via REUTERS

Aston Villa staat nu negende in de Premier League met 22 punten na twaalf duels. Dat zijn slechts vijf punten minder dan nummer twee Leicester City, dat al twee wedstrijden meer heeft gespeeld. West Bromwich Albion staat negende met 7 punten. De voorsprong op Sheffield United is vijf punten, de achterstand op Fulham en Burnley is drie punten.

Allardyce volgde afgelopen week Slaven Bilic op bij West Brom, dat als eerste club in de Premier League dit seizoen de trainer ontsloeg. Dat gebeurde verrassend genoeg op de ochtend na een knap 1-1 gelijkspel bij Manchester City. Allardyce werkte in de Premier League eerder al als coach van Bolton Wanderers (1999-2007), Newcastle United (2007-2008), Blackburn Rovers (2008-2010), West Ham United (2011-2015), Sunderland (2015-2016), Crystal Palace (2016-2017) en Everton (2017-2018). Bij die laatste club volgde hij in oktober 2017 de ontslagen Ronald Koeman op. Allardyce was in 2016 één interland bondscoach van Engeland, dat hem ontsloeg na een onthullende reportage van The Daily Telegraph waarin duidelijk werd dat Allardyce contacten onderhield met personen die zorgden voor corruptie en fraude in het Engelse topvoetbal.

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP