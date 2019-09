El Ghazi scoort fraai namens Aston Villa, Chelsea en Spurs maken geen fout

Aston Villa, dat in de eerste zes competitieduels vier punten pakte, kon wel een opsteker gebruiken. Op het thuisduel het oerdegelijke Burnley - dat met acht punten goed uit de startblokken kwam - stond dan ook de nodige druk. Villa had het het betere van het spel en drukte dat via Anwar El Ghazi na 33 minuten in de score uit. De 24-jarige linksbuiten dook op in de spits en verlengde een voorzet van Frederic Guilbert op technisch fraaie wijze. De bal draaide schitterend in de verre hoek. Een andere Nederlander liet zich na rust van zijn beste kant zien. Erik Pieters, sinds deze zomer speler van Burnley, bediende twintig minuten voor tijd Jay Rodriguez. De voormalig Engels international kopte bij de tweede paal de gelijkmaker binnen. In de slotfase kwam beide ploegen allebei nog één keer tot scoren (2-2). Mede daardoor staat Aston Villa nog altijd onder de streep (18de).

Aké van waarde voor Bournemouth

Met het Bournemouth van Nathan Aké gaat het een stuk beter. The Cherries nestelen zich bijzonder knap in de subtop van de Premier League. In het eigen Vitality Stadium werden de punten vandaag gedeeld met West Ham United (2-2), dat vorig weekend Manchester United nog klopte. Bournemouth kwam vroeg op achterstand door een treffer van Andriy Yarmolenko. De thuisploeg knokte zich terug, mede door een assist van Aké op Joshua King. Callum Wilson zette Bournemouth kort na rust op voorsprong, maar Aaron Cresswell redde een kwartier voor tijd een punt voor West Ham.



Chelsea en Tottenham Hotspur wisten wél een zege te boeken. Harry Kane maakte de winnende namens de Spurs tegen Southampton (2-1). Chelsea had een eenvoudigere middag en was vele malen beter dan Brighton and Hove Albion. Jorginho en Willian maakten het verschil op Stamford Bridge (2-0).



Daryl Janmaat kende geen gelukkige middag. De rechtsback, veelal wisselspeler bij Watford, stond in de basis tegen Wolverhampton Wanderers maar hij kon zijn ploeg niet aan resultaat helpen. The Wolves wonnen met 2-0, onder meer door een eigen doelpunt van de oud-Feyenoorder.



Manchester City komt later vanavond (18.30 uur) in actie tegen Everton. Maandagavond (21.00 uur) staat de kraker Manchester United - Arsenal op het programma.