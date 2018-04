Elfde nederlaag van het seizoen voor Arsenal

Arsenal kwam nog wel op voorsprong via Alexandre Lacazette. De Fransman volleyde in de veertiende minuut een voorzet van Pierre-Emerick Aubameyang binnen. Na een half uur spelen stond het echter weer gelijk. De Spanjaard Ayoze Pérez schoot de 1-1- voorbij doelman Petr Cech. Diezelfde Pérez gaf in de 68e minuut de voorzet op zijn Schotse ploeggenoot Matt Ritchie die voor de 2-1 zorgde.



Arsenal staat in de competitie op dertien punten van plaats vier, die recht geeft op het spelen van Champions League. De Londenaren kunnen zich wel nog via winst van de Europa League plaatsen voor de Champions League.