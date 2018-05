Elia onderstreept voorselectie met hoofdrol bij Basaksehir

Elia steekt in goede vorm en is de laatste tijd in bijna elke wedstrijd betrokken bij de doelpunten van Basaksehir. Bondscoach Ronald Koeman beloonde het goede spel van de vleugelaanvaller al met een plek in de voorselectie van Oranje.



Medipol Basaksehir is een van de hoofdrolspelers in de zeer spannende slotfase van de Turkse competitie. Met nog twee speelronden te gaan, kunnen vier clubs kampioen worden. Galatasaray heeft de beste papieren met 69 punten uit 32 duels. Basaksehir heeft nu ook 69 punten, maar een wedstrijd meer gespeeld en een slechter doelsaldo. Fenerbahçe (66 uit 32) en Besiktas (65 uit 32) doen ook nog mee om de titel.