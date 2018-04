Emery bezig aan laatste maanden bij PSG

Clubicoon zwaait af 'Don Andrés' Iniesta neemt na 22 jaar afscheid van FC Barcelona

14:21 Het zat er al even aan te komen, maar nu is het definitief: Andrés Iniesta (33) speelt volgende maand zijn laatste wedstrijd voor FC Barcelona. De sierlijke middenvelder is bezig aan zijn 22ste seizoen bij de club.