Emoties schieten alle kanten op bij Vera Pauw: ‘Belachelijk dat ik nog nooit op een WK was’

Loting: wie kan Oranje vandaag treffen op weg naar het EK van 2024? Dit moet je weten

Het WK in Qatar staat nog voor de deur, maar vanmiddag (vanaf 12.00 uur) wordt er al geloot voor de kwalificatiegroepen voor het EK 2024. Bij wie kan Oranje in de poule komen en wie plaatsen zich voor het toernooi? Volg de loting in een liveblog op deze site.

9 oktober