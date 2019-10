En hup, weer een nieuwe trainer voor roemrucht AC Milan

Filippo Inzaghi (2014-2015)

Weer zo’n clublegende die snel de laan werd uitgestuurd. Ondanks de ervaringen met Seedorf weerhield het de bestuurders er niet van om opnieuw groentje voor de selectie te zetten. Met hetzelfde resultaat: een vroegtijdige exit.



Sinisa Mihajlovic (2015-2016)

Ook de Serviër Mihajlovic, nu trainer van Bologna en vooral in het nieuws omdat hij ernstig ziek is, hield het niet lang vol in San Siro. Dat hij werd benoemd bij AC Milan kwam als een grote verrassing omdat hij zijn actieve loopbaan juist afsloot bij aartsrivaal Inter.



Cristian Brocchi (2016)

En dus, hoppa, nog maar een interim-trainer. Dit keer Brocchi, ook een oud-speler van de club. Nu trainer van Monza, koploper in de Serie C waar Silvio Berlusconi, voorheen de grote man van AC Milan, nu de baas is.