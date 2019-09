Engels international zwaar mishandeld na avondje stappen

Duitsland wil in Noord-Ier­land revanche na verlies tegen Oranje

13:53 Duitsland staat morgenavond plotseling onder druk als ze in Belfast aftrappen voor de wedstrijd in de EK-kwalificatie tegen Noord-Ierland. ,,We zullen wat moeten laten zien na de nederlaag van vrijdag tegen Nederland”, verwees bondscoach Joachim Löw naar de pijnlijke nederlaag in Hamburg (2-4).