Engelse bond wil onderzoek naar racisme Hongaarse fans: ‘Extreem teleurstellend’

Volgens de Britse omroep ITV klonken er vanuit het vak met de Hongaarse harde kern ook oerwoudgeluiden richting de zwarte spelers Raheem Sterling en Jude Bellingham. ,,Het is extreem teleurstellend om meldingen van discriminerende uitlatingen naar onze spelers van Engeland te vernemen”, meldt een woordvoerder van de FA. ,,We zullen de FIFA vragen de zaak te onderzoeken. We blijven onze spelers en staf steunen in hun gezamenlijke streven om discriminatie in alle vormen te bestrijden.”