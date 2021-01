Engelse media: Frank Lampard ontslagen, Thomas Tuchel wordt opvolger

Thomas Tuchel werd op 29 december ontslagen bij Paris Saint-Germain, waar hij tweeënhalf jaar de coach was. De Duitser won met PSG zes prijzen, maar verloor afgelopen zomer in de finale van de Champions League van Bayern München. Nadat er in de eerste seizoenshelft voor PSG-begrippen enorm veel punten werden gemorst, werd Tuchel eind december ontslagen en opgevolgd door Mauricio Pochettino.



Hoewel het ontslag van Lampard volgt op een zege in de strijd om de FA Cup (gisteren tegen Luton Town) maakt de titelpretendent een zeer matig seizoen door. De laatste twee maanden zakte Chelsea, dat afgelopen zomer voor bijna 250 miljoen euro aan nieuwe spelers aantrok, naar de negende plaats in de Premier League.



Lampard werd in de zomer van 2019 coach bij Chelsea, waar hij van 2001 tot 2014 schitterde als dynamische middenvelder. Met 211 goals in 648 wedstrijden is hij de speler met de meeste goals voor The Blues. Lampard had slechts een jaar ervaring als coach voor hij terugkeerde op Stamford Bridge. Hij loodste Derby County bijna naar promotie, maar in de finale van de play-offs werd op Wembley verloren van Aston Villa door een goal van Anwar El Ghazi. Lampard trok vervolgens naar Chelsea, waarna Phillip Cocu hem opvolgde in Derby.