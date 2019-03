Engelse media lyrisch over Van Dijk: ‘Bayern kon zijn kracht niet aan’

The Independent vergelijkt de assist Van Dijk met de huidige bondscoach, Ronald Koeman. ‘Ondanks een nieuwe fout van Neuer, was zoveel van die treffer ronduit adembenemend. De soevereine, Ronald Koeman-style bal van Virgil van Dijk, die zowat op de teen van Mané werd gelegd. De aanvaller rondde daarna dodelijk af.’ Dat de Duitsers Van Dijk na rust in het luchtruim niet konden afstoppen, valt ze volgens de krant nauwelijks kwalijk te nemen. ‘Bayern had gewoon te weinig om Van Dijk tegen te houden. Ze konden zijn aanwezig niet aan, of zijn kracht.’



Volgens The Mirror completeerde Van Dijk met zijn treffer de vernedering van Bayern München. In de krant is Klopp lyrisch over de Nederlander. ‘Ik kan een boek schrijven over zijn kwaliteiten, zijn kracht, hoeveel ik van hem hou en wat een fantastische persoon hij is’.