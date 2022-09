Engelse media snappen nu wel waarom Ajax Mohammed Kudus niet naar Everton liet gaan

Mohammed Kudus had Liverpool dit seizoen als zijn thuisbasis kunnen hebben. Maar na zijn prima optreden op Anfield, waar Ajax gisteravond in de Champions League met 2-1 verloor, begrijpen de Engelse media maar al te goed waarom de Amsterdammers hun ‘nieuwste parel’ deze zomer niet naar Everton lieten gaan.

Joël Matip is na zijn winnende goal vandaag uiteraard de gevierde man in Engeland, waar de opluchting van de voorpagina’s spat. Liverpool snakte na de afgang bij Napoli immers naar een overwinning. Die kwam de ploeg van trainer Jürgen Klopp ook toe. ,,Ze waren de beste ploeg, ze verdienden het”, schrijft The Daily Mail. ,,Maar het zijn stressvolle tijden en Liverpool is nog steeds kwetsbaar.”

Ajax liet na om daarvan te profiteren. ,,Ajax is een gevaarlijk team, ook zonder Erik ten Hag om ze te sturen, ook zonder Antony om de verdediging de stuipen op het lijf te jagen. Zoals Klopp voor de aftrap al aangaf, zijn ze dit seizoen in veel betere vorm dan Liverpool.”

Volledig scherm Mohammed Kudus juicht na zijn gelijkmaker tegen Liverpool. © AP

Met dinsdag als meest opvallende man dus Kudus, die na de openingstreffer van Salah voor de fraaie gelijkmaker zorgde. ,,Ajax wordt door heel weinig clubs in het wereldvoetbal geëvenaard als het gaat om het opsporen van talent en de nieuwste parel lijkt Ghana-aanvaller Kudus te zijn”, aldus de BBC. ,,De 22-jarige aanvaller werd sterk gelinkt aan Everton, maar Ajax blokkeerde de deal omdat ze op het punt stonden Antony te verliezen aan Manchester United.”

Een verstandige keuze, zo stelt de BBC, aangezien Ajax waarschijnlijk niet ten onrechte verwacht dat de waarde van Kudus zal toenemen. ,,Tot nu toe hebben ze gelijk gekregen. Hij was uitstekend bij de 4-0 tegen Rangers in de openingswedstrijd van Ajax en zijn felle finish op Anfield was een teken van de kwaliteit die de krachtige, vaardige aanvaller bezit.”

Ook The Guardian had na de 1-1 genoeg gezien: ,,Het was duidelijk waarom Ajax in de laatste transferperiode weigerde om Kudus aan Everton te verkopen nadat het Antony aan United verloor.”

,,Alles wat Liverpools Mohamed kon, kon die van Ajax ook”, schreef Liverpool Echo over de scorende naamgenoten. ,,De eredivisie-reuzen kwam op gelijke hoogte toen Mohammed Kudus een lage voorzet langs Alisson schoot.”

Volledig scherm Remko Pasveer. © AP

Liverpool deelde daarna de lakens uit, maar met dank aan de uitblinkende Remko Pasveer haalde Ajax met 1-1 de rust. ,,Hij is 38 en het meest bekend voor het afweren van Erling Haaland vorig jaar in deze competitie - hij stopte drie opeenvolgende schoten, allemaal op doel - en hij frustreerde Liverpool twee keer in zeven minuten", aldus The Daily Mail.

Hoewel Liverpool na rust op jacht ging naar winst, hadden de Britse media er weinig vertrouwen in. ,,Het leek alsof de ploeg van Klopp de hele nacht had kunnen spelen zonder een tweede doelpunt te maken", aldus The Sun. ,,Liverpool was gefrustreerd in het laatste deel van de wedstrijd tegen Ajax dat heel goed verdedigde.”

Het had zelfs ook fout kunnen aflopen voor Liverpool. ,,Het had erger gekund. In de 75ste minuut kwam een voorzet van Dusan Tadic terecht bij de ongedekte Daley Blind", schreef The Daily Mail over de gemiste kopkans. ,,De bal vloog naast.”

Matip zorgde met zijn rake kopbal in de 89ste minuut voor opluchting op Anfield. ,,Liverpool heeft nog genoeg te verbeteren", stelt The Guardian. ,,Maar het was uiteindelijk een kostbare overwinning voor Klopp’s team, een verdiende beloning voor de gezamenlijke inspanning, die de stemming zal veranderen tijdens de langdurige interlandbreak.”