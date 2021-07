Engelse oud-international Paul Mariner overleden

Mariner maakte 139 doelpunten in 339 duels voor Ipswich Town. Hij kwam ook uit voor Plymouth, Arsenal, Portsmouth, het Australische Wollongong City en de Amerikaanse clubs Albany Capitals en San Francisco Bay.



In de heenwedstrijd van de UEFA Cup-finale van 1981 scoorde Mariner nog namens Ipswich Town in de met 3-0 gewonnen wedstrijd tegen AZ’67. Meriner was destijds ploeggenoot van Frans Thijssen en Arnold Mühren.



De oud-aanvaller trof dertien keer doel in 35 interlands voor Engeland.