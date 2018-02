Engelse oud-voetballers cel in voor zwendel

Het duo maakte deel uit van een groep van zes mensen die voor een bedrag van 5 miljoen Engels pond overheidsgeld hebben misbruikt. Geld dat was bestemd om kansarme jongeren te helpen bij het halen van trainersdiploma, verdween in de eigen zakken. Rechter David Tomlinson sprak van een ,,schandelijke zwendel.'' Er werd gelogen over het aantal inschrijvingen en veel trainingen werden nooit uitgevoerd.



Aizlewood, die in zijn actieve spelersloopbaan onder meer voetbalde bij Charlton Athletic en Leeds United, was volgens de rechter de spil in de fraudezaak. Hij bedroog universiteiten, liefdadigheidsinstellingen, voetbalclubs en sportverenigingen.