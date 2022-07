Engelse topscorer Mead gekozen tot beste voetbalster EK

,,Dit is het mooiste moment van mijn leven”, zei de Engelse aanvoerster Leah Williamson, vlak voordat ze de trofee voor de Europees kampioen in ontvangst nam. ,,Ik ga hier iedere seconde enorm van genieten. Dit toernooi en dit team hebben gezorgd voor een verandering in de maatschappij: we hebben iedereen bij elkaar gebracht.”