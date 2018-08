Engelse voetbalbond onderzoekt mogelijkheid WK 2030 in Engeland

Voorzitter Greg Clarke zegt dat er een commissie is opgestart om te onderzoeken of een bid haalbaar is. ,,Dat onderzoek zal gedurende dit seizoen gedaan worden en we zullen nog geen beslissing nemen voor 2019", aldus Clarke tegen de BBC.



Engeland is, net als een zeer groot deel van Europa, al gastheer van het EK in 2020 waarbij zeven duels op Wembley gespeeld worden, waaronder de halve finales en de finale. Een bid om het WK van 2018 te organiseren strandde. Dat eindtoernooi ging naar Rusland.



De verwachting is dat Engeland, mocht het een bid indienen, concurrentie gaat krijgen van Argentinië, Uruguay en Paraguay. In 2030 is het 100 jaar geleden dat het eerste WK in Uruguay werd gespeeld.



Het eerstvolgende WK voetbal is in 2022 in Qatar. Het hevig bekritiseerde toernooi wordt in de winter gespeeld in verband met de hitte van de zomer. Vier jaar later zijn de Verenigde Staten, Canada en Mexico de gastheren van het WK.