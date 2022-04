Enorme sensatie: Villarreal en Ossenaar Arnaut Danjuma knikkeren Bayern uit de Champions League

Müller had grote moeite met de uitschakeling in de kwartfinales. ,,Dit is bijna niet te accepteren”, sprak de aanvaller. ,,We waren de betere en hadden verdiend om te winnen. Vanaf het begin hebben we de tegenstander onder druk gezet”, vervolgde Müller.



,,Terecht ook kwamen we op 1-0, daarna hadden we tenminste nog een keer moeten scoren. Dat is niet gebeurd. Aan de andere kant echter hebben we eigenlijk niets weggegeven, omdat we zeer goed verdedigden. Dan krijgen zij in de slotfase toch die ene kans en die wordt benut. Dat komt bij ons heel hard aan.”



Over twee duels genomen lag de verhouding wel iets anders, zei Müller. ,,In Spanje hebben wij met 1-0 verloren en daar mochten we niet over klagen. Zij hadden absoluut ruimer kunnen winnen.”