Erdogan noemt behandeling Özil in Duitsland onaanvaardbaar

Özil maakte zondag bekend dat hij niet langer zal uitkomen voor de Duitse nationale ploeg. De middenvelder van Arsenal voelde zich diep gekwetst door alle negatieve reacties die los kwamen nadat hij vlak voor het WK in Rusland met Erdogan op de foto was gegaan in Londen. ,,Met pijn in mijn hart stop ik als international zolang ik racisme en een gebrek aan respect voel'', stelde de middenvelder van Arsenal, die zich met name door de Duitse voetbalbond onheus behandeld voelde.



Zijn beslissing om te bedanken voor 'Die Mannschaft' kwam na het WK, waar Duitsland roemloos afdroop na de groepsfase. Opnieuw was er veel beroering in het land en zelfs bondskanselier Angela Merkel kwam met een verklaring. Zij respecteerde zijn besluit. ,,Hij is een geweldige voetballer en heeft veel gedaan voor het nationale team'', liet ze weten, om eraan toe te voegen: ,,Duitsland is een land waar mensen met een achtergrond als immigrant welkom zijn. Integratie staat ook hoog bij ons op de agenda.''



Erdogan nam het op voor Özil. ,,Een dergelijk racistische behandeling van een jonge man, die alles heeft gegeven voor het Duitse nationale team, vanwege zijn religieuze overtuiging, is onaanvaardbaar'', meldde de president aan verslaggevers bij het Turkse parlement. ,,Ik heb Özil inmiddels gesproken en hoe hij hiermee omgaat verdient de grootste bewondering.''