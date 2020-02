Erfgenamen van Gerd Müller: Lewandowski de beste, Werner komt eraan

Amerikaan­se voetbal­sters eisen 66 miljoen dollar van voetbal­bond

18:09 De voetbalsters van de nationale ploeg van de Verenigde Staten eisen in een rechtszaak tegen de Amerikaanse voetbalbond een schadevergoeding van 66 miljoen dollar (60,7 miljoen euro). Het proces, dat is aangespannen vanwege genderdiscriminatie, begint op 5 mei in Los Angeles.