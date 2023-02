Erik ten Hag bekroont onverwacht droomseizoen met eerste prijs: ManUnited wint League Cup

Erik ten Hag was pas de eerste Nederlander die als manager de finale van de League Cup, tegenwoordig Carabao Cup, wist te bereiken. Ruud Gullit (1997), Guus Hiddink (2009) en Louis van Gaal (2016) waren in het verleden al succesvol in de FA Cup, maar in dat andere bekertoernooi was er dus nog nooit een Nederlandse trainer de winnaar. Daar moest vanavond verandering in komen.

Ten Hag had op Wembley wederom een basisplaats voor Wout Weghorst, ook al begon zijn ploeg midweeks tegen FC Barcelona (2-1 winst) pas te scoren toen de spits halverwege naar de kant was gehaald. Tegen Newcastle United ging Weghorst op zoek naar zijn tweede treffer in het shirt van de ‘Red Devils’, al is er in de Premier League geen defensie die vaker de nul houdt dan die van Sven Botman en co.

Volledig scherm Sven Botman in duel met Wout Weghorst. © REUTERS

In het eerste halfuur was Newcastle United de betere ploeg op het heilige gras van Wembley. Toch was het de rode kant van de Londense voetbaltempel die feest mocht vieren, toen Casemiro vanuit een vrije trap raak kopte. Niet veel later maakte Marcus Rashford er ook meteen 2-0 van. De Engelse aanvaller kreeg de bal mee van Rashford en werkte hem via het been van Botman tegen het net. Zo leidde Manchester United halverwege comfortabel.

Zo kwam ManUnited op voorsprong

Na de pauze moesten ‘The Magpies’ komen en dat deden zij dan ook. De druk op doelman David de Gea werd steeds wat verder opgevoerd. Meermaals lag de Spaanse sluitpost in de weg en voorkwam hij daarmee dat de andere helft van het stadion weer hoop kreeg. Die aansluitingstreffer zou nooit vallen en daarmee was in een onverwacht droomseizoen de eerste prijs een feit voor Ten Hag bij Manchester United.

Bekijk de eigen goal van Botman

