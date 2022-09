Erik ten Hag boekt met Manchester United vierde zege op rij tegen koploper Arsenal bij droomdebuut Antony

Rashford: ‘De saamhorigheid is het belangrijkste’

,,Het was een grote test voor ons en we zijn geslaagd. We moesten het opnemen tegen een sterk team dat ijzersterk aan het seizoen was begonnen. Ze waren in topvorm en hebben veel aanvallende dreiging, maar we waren klaar voor de strijd”, zei Marcus Rashford na afloop.



,,In de tweede helft wisten we toe te slaan in de ruimtes die we kregen. Met spelers als Bruno Fernandes en Christian Eriksen op het middenveld is het aan de aanvallers om de juiste loopacties te maken. Het was voor mij lang geleden dat ik tegen Arsenal had gescoord, dus ik ben hier erg blij. Het is nu aan ons om zo door te blijven gaan. De togetherness (saamhorigheid, red.) is het belangrijkste van deze wedstrijd voor ons.”