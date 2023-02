Erik ten Hag brengt ‘feel good-gevoel’ terug bij Manchester United en regelt finalekaartjes voor Roy Keane

Erik ten Hag kan op 26 februari de eerste manager worden die weer eens een prijs pakt met Manchester United sinds José Mourinho met The Red Devils in 2017 de Europa League-finale won tegen Ajax. Dan wacht op Wembley de League Cup-finale tegen Newcastle United. ,,Dat wordt een geweldige finale”, aldus de Nederlandse manager.

Na een 0-3 zege in de eerste wedstrijd volgde gisteravond een 2-0 zege op Old Trafford voor Manchester United tegen Nottingham Forest. Genoeg reden voor een klein feestje, al bleef Ten Hag zoals altijd kritisch: ,,De eerste helft was niet geweldig om eerlijk te zijn. We speelden professioneel, maar het tempo lag veel te lag. We creëerden geen kansen en stonden Nottingham Forest toe om wel kansen te krijgen, dat mag niet gebeuren", aldus de voormalig coach van Ajax.

Ten Hag legde bij Sky Sports uit waarom hij ook op eenvoudige avonden zo kritisch is: ,,We moeten onszelf blijven verbeteren. We hebben een goed team en ik vind dat we hoge standaarden mogen vragen van de spelers. Als we die standaarden niet halen, dan zijn we niet blij en dus was ik in de eerste helft niet blij. We zijn Manchester United en als je een speler van Manchester United bent, moet je een bepaald niveau halen. Ik denk dat de tweede helft een stuk beter was en we maakten twee mooie goals. We blijven onszelf verbeteren.”

Quote Het is geen doel om finales te halen. Het is een doel om finales te winnen Erik ten Hag

En nu dus de finale op Wembley tegen het Newcastle United van Sven Botman: ,,Natuurlijk kijken we daarnaar uit, het wordt een geweldige finale. Maar dat is nog ver weg (26 februari, red.). Eerst focussen we ons op de Premier League, te beginnen met Crystal Palace op zaterdag", aldus Ten Hag, die nog niet te vroeg juicht: ,,Het is geweldig dat we in de finale staan, maar finales speel je om te winnen. Het is geen doel om finales te halen. Het is een doel om finales te winnen.”

Precies die instelling kan Roy Keane, voormalig speler van Manchester United en nu analyticus van Sky Sports, wel bekoren: ,,Toen deze manager bij de club kwam, zat Manchester United echt op de bodem. Sindsdien heeft hij (Ten Hag, red.) bepaalde grenzen gesteld en je voelt gewoon dat het feel good-gevoel terug is op Old Trafford. De energie is helemaal anders bij de club.”

Keane denkt dat dit komt omdat er bepaalde spelers zijn vertrokken: ,,De sleutel was het vertrek van vijf of zes spelers. Paul Pogba, Juan Mata, Nemanja Matic, Jesse Lingard: jongens die er nog wel waren, maar wisten dat ze zouden gaan vertrekken aan het einde van hun contract. Daar kwam later natuurlijk Cristiano Ronaldo nog bij en ook Edinson Cavani is vertrokken. Allemaal grote spelers die weinig brachten als ze eenmaal aan de bak mochten. Ze hadden allemaal het gevoel dat ze een basisplek verdienden. Ze zogen gewoon de energie uit het team.”

Nadat Keane die complimenten had uitgedeeld aan Ten Hag zag de Ier zijn kans schoon. ,,En als je nog kaartjes voor de finale hebt... twee kaartjes naast elkaar misschien?” De Nederlandse manager moest er smakelijk om lachen: ,,Geen probleem, Roy!”

Wout Weghorst

Wout Weghorst kwam gisteravond tegen Nottingham Forest niet echt in het stuk voor. Waar hij in de eerste wedstrijd van de halve finale van het League Cup-toernooi nog volop lof kreeg, daar waren de Engelse media deze keer minder onder de indruk van de Nederlander. ,,Redde nog bijna een saaie eerste helft, maar zijn kopbal eindigde op de paal. Had een penalty verdiend bij een actie van Remo Freuler", schreef Manchester Evening News, dat Weghorst een 5 gaf voor zijn optreden.

