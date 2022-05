Erik ten Hag geeft fans en spelers United weer hoop: ‘Hebben jullie Ajax gezien? Dat is hoe ik wil spelen’

Door Maarten Wijffels



Even na 12.00 uur Engelse tijd wandelt Erik ten Hag de perskamer van Old Trafford binnen. Meteen is iedereen stil. Voor hoeveel trainers heeft deze entree al niet gevoeld alsof ze in een haaientank stapten? We zien verslaggevers ook loeren: wat voor vlees hebben we in de kuip? Hoe begint de nieuwe man? Nou, zó dus: ‘hello everyone’, roept Ten Hag (52) opgewekt. Daarna gaat hij één voor één alle reporters op de eerste rijen langs en geeft ze een hand. ,,Ik volg de club al jaren’’, zegt Jamie Jackson van The Guardian na afloop. Verbluft: ,,Dit zagen we nog nooit. Duidelijk een man met goede manieren. Gentle. Polite.’’