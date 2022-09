Erik ten Hag genomineerd voor manager van de maand in Premier League

WK met Marokko gloort voor Hakim Ziyech, maar oud-Aja­cied is bij Chelsea verre van populair

Hakim Ziyech keerde deze week terug in de Marokkaanse selectie, maar bij zijn club Chelsea verandert er vooralsnog weinig aan zijn situatie. Ook de nieuwe manager Graham Potter ziet de oud-Ajacied vooralsnog niet als basisspeler. Het krediet van Ziyech is bovendien flinterdun in Londen.

16 september