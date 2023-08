Erik ten Hag is klaar voor prijzenjacht met Manchester United: ‘Overtuigd dat we die stap kunnen zetten’

met pollErik ten Hag denkt dat Manchester United zich dit seizoen serieus kan gaan mengen in de top. Dat vertelt de coach in een uitgebreide vooruitblik op de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe jaar tegen Wolverhampton Wanderers. Het duel is vanavond om 21.00 uur te volgen in een liveblog op deze site.

Ten Hag is blij met hoe Manchester United ervoor staat, ruim een jaar nadat hij Ajax verruilde voor een avontuur bij de topclub. ,,Ik denk dat we een jaar geleden niet hadden verwacht waar we nu staan. De derde plek in de Premier League, de finale van de FA Cup... We hebben laten zien dat we de beste teams van de wereld kunnen verslaan. We hebben een goed fundament gebouwd, maar nu moeten we constant worden.’’

Als dat lukt, is United volgens Ten Hag in staat om grote dingen te bereiken. ,,Met het juiste plan, de juiste inzet en stabiliteit, kunnen we dit seizoen hoger eindigen en succesvoller zijn. Ik ben ervan overtuigd dat we die stap kunnen zetten.’’

Tevreden over transferwindow

Ten Hag, die Tyrell Malacia tegen Wolves moet missen vanwege een blessure, is tevreden over de transferzomer. Man United telde miljoenen neer voor André Onana (Inter), Mason Mount (Chelsea) en Rasmus Højlund (Atalanta). ,,Maar ik wil altijd betere spelers’’, vertelt de coach. ,,We zijn blij met hoe de transferwindow is verlopen, maar we willen ons nog verder versterken en ons spel verbeteren.’’

