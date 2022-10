Erik ten Hag maakt zich zonder Ronaldo op voor kraker met Chelsea: ‘Dit moest consequenties hebben’

Ronaldo wandelde woensdagavond al voor het eindsignaal tegen Tottenham Hotspur (2-0 winst) richting de catacomben. De Portugese sterspeler moest de hele wedstrijd op de bank zitten en had het daar zichtbaar moeilijk mee. Ten Hag wilde Ronaldo nog speelminuten geven, maar Ronaldo weigerde in te vallen en stapte richting de kleedkamer.

,,Ik ben de manager, ik ben verantwoordelijk voor de topsportcultuur en ík moet de normen en waarden stellen en die bewaken", is Ten Hag duidelijk tijdens de persconferentie. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen, tijdens een een oefenduel met Rayo Vallecano, verliet Ronaldo ook al vroegtijdig het stadion. Toen gaf Ten Hag hem een tweede kans. ,,Na die wedstrijd zei ik dat het onacceptabel was. De tweede keer zou consequenties hebben en dat is nu.”



Bekijk hieronder hoe Cristiano Ronaldo wegloopt.

Ronaldo zit daardoor niet in de selectie voor het duel met Chelsea, zaterdagavond 18.30 uur in Londen. ,,Het is een gemis, maar het is belangrijk voor de mentaliteit en verstandhouding in de groep dat het is gebeurd. Het is een teamsport en je moet bepaalde normen halen. En ik moet die controleren.”

Ten Hag heeft met Ronaldo gesproken over het voorval, maar laat zich daar niet over uit. ,,Dat is iets tussen mij en Ronaldo.” Dat er veel vragen komen over de sterspeler doet de manager weinig. ,,Ik heb daar begrip voor. Maar tegelijkertijd gaat het om Chelsea, we hebben een belangrijke wedstrijd om te spelen. Mijn focus en die van de staf en de spelers ligt op die wedstrijd. We moeten winnen en alles doen wat we kunnen.”

De Engelse media zijn overigens lovend over Ten Hag. ‘Cristiano Ronaldo heeft hem structureel onderschat’, schrijft bijvoorbeeld Manchester Evenings News. Lees hier het hele overzicht.

Oude bekende

Ten Hag staat voor de tweede keer dit seizoen tegenover een team van manager Graham Potter. In de eerste wedstrijd van het seizoen verloor United in eigen huis met 1-2 van Brighton, waar Potter toen aan het roer staat. Toen Chelsea vorige maand Thomas Tuchel op staart zette, betaalde het zo'n 25 miljoen euro aan Brighton om Potter en zijn assistenten over te nemen.

,,Dit is een andere wedstrijd, met andere team", aldus Ten Hag. ,,We hebben wat andere spelers en zijn verder in het proces. Misschien heeft hij nu het voordeel dat hij al wat meer weet over Manchester United. Maar het is geen strijd tussen managers, het is een strijd tussen twee teams.”

Proces ,,Ik was al drie jaar trainer bij Brighton, terwijl Erik pas zes weken bij Manchester United zat toen we elkaar troffen", aldus Chelsea-coach Potter. ,,Dan moet je nog zoveel leren en dat is een proces waar je doorheen moet. Dat is normaal. Ze hebben kwaliteiten, dus natuurlijk zullen ze steeds beter worden.” ,,Ze zijn een beetje anders op gaan bouwen, iets directer en met wat meer lange ballen. Maar tegelijkertijd hebben ze nog dezelfde kwaliteiten met de dreiging van Rashford, Antony en Sancho.”