Erik ten Hag na afgang op Anfield: ‘De boel viel compleet uit elkaar, dat is onacceptabel’

,,Dit is een zware dreun. Dit had nooit mogen gebeuren en het is ook totaal onnodig dat het is gebeurd", was de eerste reactie van Ten Hag bij Viaplay. ,,De eerste helft van ons was nog heel redelijk, waarin we ook voor hadden kunnen staan bij de rest. We maken kort voor rust één fout en die wordt afgestraft, maar dan is er eigenlijk nog niks aan de hand in de rust", zei Ten Hag, die met zijn team juist hard op weg was om Arsenal en Manchester City op de hielen te zitten in de titelrace. Na de afstraffing van vanavond lijkt die ambitie in de koelkast te kunnen voor dit seizoen.

Manchester United speelde sinds het WK twintig wedstrijden, waarvan het er zestien won en twee gelijkspeelde. Na de 3-2 nederlaag bij koploper Arsenal op 22 januari volgde vanavond de tweede nederlaag in 2023. De 7-0 op Anfield betekende voor Ten Hag zijn grootste nederlaag als trainer in 481 wedstrijden.

,,In de tweede helft geven we binnen tien minuten zo twee goals weg, waarbij wij afspraken en taken absoluut niet nakomen. Dat was heel ongediciplineerd en dan loop je achter de feiten aan. Dan valt de boel uit elkaar. Ik heb me er ook over verbaasd, want dit was niet het Manchester United van de laatste weken, de laatste maanden zelfs. Dat was een vastberaden ploeg, heel zelfbewust en met veel karakter om zich terug te knokken als we achter kwamen. Dat heb ik vandaag niet gezien. Dit is niet acceptabel, maar over gevolgen heb ik nog niet nagedacht", zei Ten Hag, die zijn ploeg de afgelopen twee weken door zag gaan tegen FC Barcelona (Europa League) en West Ham United (FA Cup) door op Old Trafford een achterstand goed te maken.

,,In mijn hoofd zit nu hoe wij deze wedstrijd als groep gaan verwerken. Ik heb mijn zegje net gedaan richting de spelers in de kleedkamer, maar ik ben ook benieuwd naar hun verhaal morgen. Uiteindelijk gaan we weer verder. De manier waarop is onnaceptabel, maar als je niet alles geeft kan dit gebeuren. Het is goed dat we zo op de feiten zijn gedrukt.”

Volledig scherm Erik ten Hag. © AP

De cijfers van de Premier League

Uitslagen en programma Premier League

Stand Premier League

Statistieken Premier League

