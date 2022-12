Erik ten Hag over Cristiano Ronaldo: ‘Interview was eerste keer dat hij zei dat hij wilde vertrekken’

Ronaldo stelde in zijn interview met Piers Morgan dat hij zich ‘verraden’ voelde door Manchester United en dat hij geen respect had voor Ten Hag, omdat de Nederlandse coach ook geen respect had voor hem. ,,Ik wilde dat hij vanaf het eerste moment tot nu zou blijven”, vertelt Ten Hag in een uitgebreid interview met de Britse pers. ,,Hij wilde vertrekken, dat was vrij duidelijk. En als een speler beslist niet bij deze club wil zijn, dan moet hij vertrekken.”

Volledig scherm Ten Hag en Ronaldo. © AFP Tot het interview naar buiten kwam, dacht Ten Hag dat Ronaldo bij United zou blijven. ,,Het interview was de eerste keer dat hij zei dat hij wilde vertrekken. Ik denk dat je dat als club niet kunt accepteren. Er zullen consequenties zijn. Door het interview wist hij wat de gevolgen zouden kunnen zijn. Daarvoor heeft hij me er nooit iets over verteld.’’

Ook afgelopen zomer was er geen sprake van een vertrekwens, zo geeft Ten Hag aan. ,,In de zomer hadden we één gesprek. Hij kwam binnen en zei: ‘Ik zal het je binnen zeven dagen vertellen als ik wil vertrekken. Toen kwam hij terug en zei: ‘Ik wil blijven’. Wij wilden juist dat hij deel uitmaakte van ons project. Hij heeft zo’n geweldige geschiedenis, maar dat ligt in het verleden en we moeten naar de toekomst kijken.”

Ten Hag posteerde Ronaldo meermaals op de bank en gebruikte hem vooral als invaller. Tegen Tottenham Hotspur liep de Portugese reservespeler voor het einde van de wedstrijd woedend weg, wat hem op een schorsing voor het duel met Chelsea kwam te staan. ,,Als hij in vorm is, is hij een goede speler”, aldus Ten Hag. ,,En hij zou ons kunnen helpen om terug te komen en de doelen te bereiken die we hebben. Dat is vrij duidelijk. Maar dat was hij niet.”

,,Ik werk graag met spelers van wereldklasse. Ik weet dat ze het verschil kunnen maken en je kunnen helpen je doelen te bereiken. Daarom wil je zulke spelers in je kleedkamer hebben. Maar wat is gebeurd, is gebeurd. Ik moet keuzes maken rond spelers die niet presteren en het beste team kiezen.’’

Contract voor 500 miljoen

Ronaldo is sinds deze maand transfervrij. Komende week gaat hij met Portugal, waar hij zijn basisplaats eveneens is kwijtgeraakt, op jacht naar de wereldtitel in Qatar. Daarna begint zijn zoektocht naar een nieuwe werkgever. Engelse media zijn er inmiddels van overtuigd dat Ronaldo aan de slag gaat in Saoedi-Arabië. Bij Al-Nassr zou een contract voor 500 miljoen euro voor hem klaarliggen.

