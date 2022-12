Erik ten Hag straft Marcus Rashford met plek op de bank: ‘Hij deed iets waar de trainer niet blij mee is’

Ten Hag wilde niet zeggen wat precies de ,,interne disciplinaire” redenen waren om Rashford te passeren. Bij de start van de tweede helft mocht de Engelsman al invallen en een kwartier voor tijd opende hij de score.

Rashford speelde dit seizoen alle voorgaande competitiewedstrijden. In vijftien duels in de Premier League was hij goed voor vijf doelpunten. Op het WK in Qatar maakte Rashford drie goals voor Engeland, dat in de kwartfinales werd uitgeschakeld door Frankrijk.

Ten Hag heeft Alejandro Garnacho een basisplaats gegeven. Dat is de enige verandering ten opzichte van het thuisduel met Nottingham Forest (3-0) van dinsdag, toen Rashford vlak voor tijd naar de kant werd gehaald. Hij had toen de openingstreffer gemaakt.

Volledig scherm Manchester United-manager Erik ten Hag. © AFP

Paul Scholes

,,We kennen de reden niet", erkende oud-speler Paul Scholes bij BT Sport. ,,Ten Hag sprak over interne discipline, dus wellicht kwam Rashford te laat. Die jongen verkeert in de vorm van zijn leven, maar toch staat Ten Hag achter zijn besluit. We zullen zien of het een wijs besluit is.”

Eerder dit seizoen strafte Ten Hag ook Cristiano Ronaldo al nadat die weigerde in te vallen. Zijn manier van werken kan Scholes wel bekoren. ,,Ik houd van hem", aldus het clubicoon. ,,Het interesseert hem niet om welke speler het gaat. Het is duidelijk dat Rashford iets heeft gedaan waar Ten Hag niet blij mee is.”

,,Rashford brengt zijn eigen goede vorm zo een beetje in gevaar door dom te doen. Als hij in vorm is, ziet hij er zo gelukkig uit. Maar als je naar de afgelopen achttien maanden kijkt, dan leek hij ongelukkig en presteerde hij niet. Hij zag er niet gelukkig uit tijdens de warming-up, maar laten we hopen dat dit de rest van zijn seizoen niet in gevaar brengt.”

