Erik ten Hag trots op Manchester United én Champions League-ticket: ‘Dit is een grootse prestatie’

Manchester United is terug van weggeweest in de Champions League. Dit seizoen kwam de club uit op het tweede niveau van Europa, de Europa League. Dat past niet bij de statuur van de grootmacht waar na het vertrek van Sir Alex Ferguson de onrust heerste en de trainers werden versleten. Ten Hag moest ManUnited deze zomer uit het slop trekken.

Ten Hag was trots met het CL-ticket. ,,Dit is een grootse prestatie, zeker als je weet waar deze club vandaan komt. Na onze tweede wedstrijd tegen Brentford (4-0 nederlaag, red.) was het zwaar. Maar we smeedden een team met de juiste spirit en trainen hard. We zijn ook echt op de goede weg, we zijn terug in de Champions League en dat was heel belangrijk om te bereiken. Wil je succesvol zijn dan moet je in de Champions League spelen.”

Een kampioenschap kwam te vroeg, maar de club terugbrengen naar de elite van Europa: waarom niet? De missie van Ten Hag slaagde één speelronde voor het einde. De voorsprong op aartsrivaal Liverpool bedroeg drie punten, maar United had nog wel een wedstrijd meer te gaan. Een gelijkspel tegen Chelsea, dat in de grijze middenmoot staat ondanks de meer dan 600 miljoen die in de club is gepompt, volstond.

Maar voor één punt zal Ten Hag nooit spelen. De oud-trainer van Ajax gaat altijd voor de winst. En zo speelde zijn ploeg ook, al was het voetbal in de eerste helft niet altijd frivool. Dat kwam door de ploeg van interim-coach Frank Lampard die volgens statistiekenbureau Opta het jongste Chelsea ooit het veld in stuurde met 23 jaar en 238 dagen.

Chelsea vergeet te scoren

Chelsea speelde frivool en flitsend, maar vergat een belangrijk ding: scoren. Van dichtbij, met rechts, met links, met het hoofd: de bal wilde er voor rust niet in door het zwakke afwerken van de spelers. Aan de andere kant lag de eerste kans van United er meteen in. Casemiro kopte een vrije trap van Christian Eriksen tegen de touwen: 1-0. De VAR keek nog naar buitenspel, het was millimeterwerk, maar de treffer telde.

Anthony Martial verdubbelde vlak voor rust de voorsprong na een leep balletje van Casemiro op Jadon Sancho die het overzicht bewaarde en de spits een niet te missen kans bood: 2-0. Over effectiviteit gesproken. Na rust viel Tyrell Malacia direct in bij de thuisploeg, die twintig minuten voor tijd op 3-0 kwam dankzij een rake strafschop van Bruno Fernandes. Marcus Rashford deelde ook mee in de feestvreugde, maar João Felix bepaalde de eindstand op aangeven van Hakim Ziyech: 4-1.

Manchester United keert na één jaar afwezigheid weer terug in het miljardenbal. Een smetje op de avond was het uitvallen van ex-Ajacied Antony, maar het allerbelangrijkste: Ten Hags missie is geslaagd. Maar het seizoen is nog niet ten einde. United speelt zondag de laatste PL-wedstrijd van het seizoen, thuis tegen Fulham, en een week later, op 3 juni, de finale van de FA Cup tegen landskampioen Manchester City. ,,We moeten ons zo goed mogelijk voorbereiden”, zei Ten Hag. ,,We moeten alles kunnen geven om de beker te kunnen pakken.”

Manchester United won eerder dit seizoen al de League Cup. ,,En we kunnen nog derde worden. Het is belangrijk om de focus te houden en geen blessures op te lopen. We kunnen ook nog een thuisrecord halen. Het wordt ook tegen Fulham een belangrijke wedstrijd, die we willen winnen.” De ploeg kan het record thuisoverwinningen in alle competities evenaren. Dat record staat sinds het seizoen 2002-2003 op 27 duels.

Volledig scherm Casemiro. © ANP / EPA

