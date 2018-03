Eriksen helpt Tottenham naar halve finales FA Cup

Na rust kwam ook Luciano Narsingh in het veld bij Swansea. Het stond toen al 2-0 voor de bezoekers uit Londen. Eriksen had met een knap schot na elf minuten de score geopend. In de blessuretijd van de eerste helft zorgde Erik Lamela voor de 2-0. Na ruim een uur was het 3-0, opnieuw door Eriksen die met Davinson Sánchez en Jan Vertonghen nog twee voormalig Ajacieden in zijn team had.

Van der Hoorn werd tien minuten voor tijd gewisseld.