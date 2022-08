Erling Haaland gaat in Engeland vrolijk door met scoren: 'Nog 258 goals voor mijn record’

Met videoManchester City werd in vier van de laatste vijf seizoenen kampioen van de Premier League, maar Pep Guardiola kreeg er deze zomer nog een gigantisch wapen bij: Erling Braut Haaland. De 22-jarige Noor scoorde bij zijn debuut in de Premier League direct twee keer, waardoor Manchester City met 0-2 won van West Ham United.

Bij zijn debuut in de Engelse competitie was het dus direct twee keer raak voor de 22-jarige spits, die op 21 juli 2000 werd geboren in Leeds in de zomer dat zijn vader Alf-Inge overstapte van Leeds United naar Manchester City. Alf-Inge speelde uiteindelijk slechts 38 duels voor Manchester City, nadat Roy Keane hem in april 2001 zwaar blesseerde bij een beladen stadsderby op Old Trafford. In 2003 zette Alf-Inge uiteindelijk een punt achter zijn spelersloopbaan, maar vandaag was de 49-jarige Noor als trotse vader en zaakwaarnemer van zijn zoon aanwezig in het London Stadium.



Na 36 minuten zag hij Erling Haaland zijn eerste goal in de Premier League maken. Hij werd onderuit gehaald door de Franse doelman Alphonse Areola (kort daarvoor ingevallen voor de geblesseerde Lukasz Fabianski) en schoot de terecht toegekende strafschop overtuigend binnen: 0-1.

In de 65ste minuut maakte Haaland ook de tweede goal voor City. Hij rondde koeltjes af na een sublieme steekpass van Kevin de Bruyne, die dolblij zal zijn met een spits met zulke loopacties. City speelde vorig seizoen bijna altijd zonder echte spits. Gabriel Jesus was de enige spits, maar stond zelden in de basis in grote wedstrijden en vertrok deze zomer voor 52 miljoen euro naar Arsenal.

City had in het volgepakte London Stadium (62.433 toeschouwers) in het bloedhete Londen geen enkele moeite met West Ham United. De ploeg van Pep Guardiola had lieftst 76 procent balbezit en kwam achterin nauwelijks in de problemen, ook niet toen de Italiaanse nieuwkomer Gianluca Scamacca (oud-spits Jong PSV en PEC Zwolle) na 57 minuten inviel voor Michail Antonio. Nathan Aké speelde de hele wedstrijd bij City, dat net als Arsenal, Bournemouth en Newcastle United met een 2-0 zege aan het seizoen begon. Tottenham Hotspur gaat aan kop na de eerste speelronde na de 4-1 zege op Southampton zaterdag. Liverpool begon met een teleurstellend 2-2 gelijkspel bij het gepromoveerde Fulham, terwijl Manchester United bij het debuut van Erik ten Hag met 1-2 verloor van Brighton & Hove Albion.

Alan Shearer

Haaland kwam in juli voor 60 miljoen euro over van Borussia Dortmund, waar hij liefst 86 keer scoorde in 89 duels. Bij zijn vorige club Red Bull Salzburg scoorde hij zelfs 29 keer in 27 optredens en in de nationale ploeg van Noorwegen staat Haaland na 21 interlands ook al op 20 doelpunten. Alan Shearer, all-time topscorer in de Premier League met 260 goals namens Southampton, Blackburn Rovers en Newcastle United, grapte tijdens de wedstrijd al: ‘Nog 258 goals te gaan.’

Haaland werd in de 78ste minuut vervangen door Julián Álvarez. De 22-jarige Argentijn werd begin dit jaar al voor 17 miljoen euro overgenomen van River Plate, waarna hij nog een halfjaar actief bleef bij de club waar hij 53 keer scoorde in 119 wedstrijden.



Voor de Argentijn wacht een seizoen in de schaduw van zijn Noorse leeftijdsgenoot, die ook in Engeland vrolijk doorgaat met scoren. Manchester City speelt volgende week de thuiswedstrijd tegen Bournemouth, waarmee Marcos Senesi bij zijn mogelijke debuut in de Premier League wellicht direct een loodzware klus wacht.

