Espanyol buigt voor fraaie treffer Verde

FIFA onderzoekt mini-WK en is tegen Spaanse wedstrij­den in de VS

26 oktober Een speciale werkgroep gaat de even ambitieuze als bekritiseerde plannen van voorzitter Gianni Infantino van wereldvoetbalbond FIFA nader onderzoeken. Daartoe is in de Rwandese hoofdstad Kigali besloten tijdens een vergadering van de FIFA. Infantino wil twee zeer lucratieve toernooien aan de toch al overvolle voetbalkalender toevoegen.