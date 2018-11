Espanyol weer tweede na zege op Bilbao

Van Drongelen met HSV aan kop in 2. Bundesliga

5 november Hamburger SV heeft vanavond in de 2. Bundesliga de koppositie van FC Köln overgenomen. In de topper voor 53.876 toeschouwers maakte Pierre-Michel Lasogga in de 86ste minuut het enige doelpunt tegen Köln: 1-0.