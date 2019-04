Euforie, weerzien met oude bekenden en Janssen hervat groepstraining

Ondertussen bij SpursAjax treft Tottenham Hotspur in de halve finale van de Champions League. In deze rubriek bespreken we de actualiteiten rondom de club uit Londen.

Euforie en felicitaties

De euforie was groot na de knotsgekke wedstrijd tegen Manchester City. De emoties golfden op en neer na steeds weer een wisselende ‘halve finalist’. Uiteindelijk trok Tottenham Hotspur aan het langste eind. Op social media was de ontlading zichtbaar en ontving het de felicitaties van goede verliezer Manchester City.

Weerzien met oude bekenden

Maar liefst vier spelers in de huidige selectie van Tottenham hebben een verleden bij Ajax. Voor Christian Eriksen, Davinson Sánchez, Jan Vertonghen en Toby Alderweireld is de ontmoeting met Ajax een terugkeer op het oude nest. Op Sánchez na, speelden ze allen ook al samen bij de Amsterdamse club. The Spurs hebben naast de vier ex-Ajacieden ook twee Nederlanders op de loonlijst staan: Michel Vorm en Vincent Janssen. Beiden kunnen echter niet op veel speeltijd rekenen in Londen. Janssen staat niet ingeschreven voor de Champions League en Vorm is derde keeper bij de Londenaren. Voor Janssen lonkt er mogelijk weer speeltijd in de Premier League. De 24-jarige aanvaller werd aanvankelijk niet eens ingeschreven voor de competitie, maar begin februari haalde Mauricio Pochettino hem weer terug bij de selectie. Janssen liep vervolgens een knieblessure op en verder blessureleed hield hem langer aan de kant. Inmiddels is Janssen hersteld van een enkelblessure en de Nederlander hervat aanstaande vrijdag de groepstraining weer. Janssen kwam dit seizoen nog niet in actie voor de Londense club.

Volledig scherm Eriksen en Alderweireld vieren een goal voor Ajax. © ANP

Blessureleed en schorsingen

De ziekenboeg bij The Spurs is goed gevuld. Harry Kane kan door een zware enkelblessure het einde van het seizoen bij Tottenham niet afmaken. Rechtsback Serge Aurier is herstellende van een hamstringblessure. Middenvelder Harry Winks heeft last van een liesblessure, net als Moussa Sissoko die uitviel in het duel met Manchester City. Van Sissoko en Érik Lamela, die kampt met een hamstringblessure, is nog niet duidelijk hoe lang ze aan de kant staan. Eric Dier kan naar alle waarschijnlijkheid wél in actie komen tegen Ajax. De Engels international miste door een heupblessure de twee kwartfinalewedstrijden van de Champions League. Dier sluit aanstaande vrijdag weer aan bij de groep. Heung-min Son komt ook niet in actie in de eerste wedstrijd tegen Ajax. De Zuid-Koreaan is geschorst.

Schuiven met speeldata

Net als in Nederland gaat het speelschema in Engeland hoogst waarschijnlijk op de schop. Volgens de richtlijnen van de UEFA is een club genoodzaakt om minimaal 48 uur rust te houden tussen twee duels. The Spurs spelen op 6 mei om 21.00 tegen Bournemouth en op 8 mei om 21.00 tegen Ajax. Daarmee voldoet het met een tijdspanne van ruim 46 uur niet aan de eisen van de UEFA. De FA is daarom verplicht om het duel te verschuiven.