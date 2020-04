Europa verdeeld: Duitsers veld weer op, Belgen klaar, Engelsen wachten

Hoewel de UEFA stelt dat het uitspelen van de competities de voorkeur heeft, is de eenheid in het Europese voetbal ver te zoeken. Zo is België al grotendeels klaar, terwijl ze in Duitsland alweer trainen om straks de competitie te kunnen hervatten. Een overzicht.

Nederland

Stoppen of doorgaan, het is ook hier nog de grote vraag. In Nederland ligt het betaald voetbal op last van de overheid sowieso tot 1 juni stil. Dinsdag praat de KNVB de clubs bij over de twee nog resterende scenario’s: uitspelen voor 3 augustus of niet. Daarin beslist het bestuur betaald voetbal, al hebben de clubs uiteraard ook nog wat te zeggen.

Duitsland

Dan Duitsland, waar de hoogste competities tot 30 april in elk geval nog stilliggen. Toch is de Deutsche Fussball Liga (DFL) al plannen aan het smeden en gaan clubs alweer het veld op. Het liefst willen ze twee maanden later, voor 30 juni, alles af hebben. Er gaan geluiden op om de competitie in mei weer te hervatten, al wordt dat tegengesproken door de DFL. Dat zou moeten gebeuren zonder publiek en met zoveel mogelijk in het weekeinde, zodat er doordeweeks ruimte is voor bekerwedstrijden en eventueel Europees voetbal. Voorwaarde is wel dat de gezondheidsinstanties tegen die tijd akkoord gaan.

België

In België laat de Pro League het hervatten van de competitie niet tegen de gezondheidsrisico’s opwegen. Donderdag kwam de aanbeveling van de raad van bestuur om per direct met de competitie te stoppen, op verzoek van de clubs. Het Club Brugge van Ruud Vormer is daardoor kampioen en ook de andere toegangsbewijzen voor Europees voetbal zijn verdeeld. Toch zijn voor de stemming van de algemene vergadering op 15 april nog niet alle kaarten geschud. Zo is de bekerfinale tussen Club Brugge en Antwerp nog niet van de baan en is er nog geen uitsluitsel over promotie (Oud-Heverlee Leuven of Beerschot) en degradatie (Waasland-Beveren). Ook zullen nog vele rechtszaken volgen, verwacht de Vlaamse sportjournalist Hans Vandeweghe (De Morgen).

Engeland

Ook de grootste voetbalcompetitie ter wereld ligt nog wel even stil, zo werd vrijdag duidelijk. De Premier League zou voor 30 april niet opnieuw opstarten, maar ligt na het laatste overleg tussen de clubs zelfs tot nader orde stil. De Engelsen volgen daarmee het voorbeeld van Spanje en Frankrijk, waar de nationale competities al voor onbepaalde tijd zijn onderbroken. Voor al deze landen zou er nu helemaal mee stoppen flinke financiële gevolgen hebben. Vooral vanwege peperdure televisiecontracten die op basis van no cure no pay zijn afgesloten.

Italië

Ook in Italië is gisteren de hoogste klasse tot nader order stilgelegd. Tot vrijdag was hervatten in mei nog het streven, maar de clubs zagen wel in dat dat niet haalbaar zou zijn. In het door het coronavirus zwaar getroffen land is de kans op voetbal dit seizoen steeds kleiner. Want nog los van de gezondheidstoestand, moeten ze in de Serie A nog zeker twaalf volledige speelronden afwerken om het seizoen ‘normaal’ te beëindigen.

Ondertussen gaat dit weekeinde in het oosten van Europa de Wit-Russische competitie verder waar die gebleven was. Vandaag zijn er daar drie wedstrijden, morgen nog eens drie.