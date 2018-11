Europese competities fel tegen Super League

Arzani loopt zware knieblessu­re op bij debuut voor Celtic

9:36 De talentvolle aanvaller Daniel Arzani is zwaar geblesseerd geraakt aan zijn knie bij zijn debuut voor Celtic. De 19-jarige Australische international is daardoor langdurig uitgeschakeld en mist het toernooi om de Azië Cup in januari. Australië is daar titelverdediger.