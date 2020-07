Europese tickets, lijfsbehoud en Trofeo Pichichi staan nog op het spel op slotdag in Spanje

Eerst even het volgende: de vijfde en zesde plaats betekenen rechtstreekse plaatsing voor de Europa League. De nummer zeven gaat de voorrondes van de Europa League in. Normaal gesproken had die zevende plaats geen Europees ticket opgeleverd, maar 2020 is een vreemd jaar. Athletic Bilbao en Real Sociedad hadden normaal gesproken op 18 april de finale van de Copa del Rey moeten spelen in Sevilla, maar de twee Baskische clubs willen dat pas doen wanneer er weer fans welkom zijn in de stadions. Dat kan nog wel even duren, terwijl de Spaanse voetbalbond voor 5 augustus aan de UEFA moet doorgeven welke clubs Spanje gaan vertegenwoordigen in Europa. Mooi nieuws voor de huidige nummer zeven Getafe, maar ook Valencia en Granada zijn daardoor nog volop in de race. Getafe maakt zelfs nog kans op een plek in de Champions League, maar zal dan wel de Europa League moeten winnen. Op woensdag 5 augustus speelt de Ajax-beul in Gelsenkirchen tegen Internazionale in de achtste finales van het toernooi, dat in Duitsland wordt afgerond.