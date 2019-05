Everton houdt kans op Europa League na winst in laatste thuisduel

Everton staat nu achtste met 53 punten na 37 duels. Dat is een punt minder dan Wolverhampton Wanderers, dat morgenmiddag thuis tegen het reeds gedegradeerde Fulham speelt. De nummer zeven in de Premier League plaatst zich alleen voor de voorrondes van de Europa League als Manchester City op zaterdag 18 mei in de FA Cup-finale wint van Watford, de huidige nummer tien in de Premier League.



Everton kwam vanavond tegen Burnley (vijftiende, maar al wel veilig) na zeventien minuten spelen op voorsprong. De goal werd gemaakt door de Braziliaanse aanvaller Richarlison met een fraai schot met links, maar omdat Burnley-verdediger Ben Mee de bal nog van richting veranderde gaat de goal de boeken in als een eigen doelpunt. Seamus Coleman maakte er in de twintigste minuut ook meteen 2-0 van voor Everton, dat uitstekend aan de wedstrijd begon. Het was voor de dertigjarige rechtsback uit Ierland zijn 20ste goal in 242 wedstrijden voor Everton in de Premier League.



Everton speelt volgende week zondag in de laatste speelronde in de Premier League nog uit bij Tottenham Hotspur, dat komende woensdag de return bij Ajax speelt. Burnley, dat vorig seizoen nog knap zevende werd in de Premier League, sluit het seizoen af met een thuiswedstrijd tegen Arsenal. Zowel Tottenham Hotspur als Arsenal strijden nog om een ticket voor de Champions League volgend seizoen.