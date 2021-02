Everton na spektakelstuk tegen Spurs naar kwartfinales FA Cup

SamenvattingIn een spektakelstuk zonder weerga heeft Everton de kwartfinales van de FA Cup bereikt. Het werd na negen goals tegen Tottenham Hotspur 5-4. Manchester City boekte eerder op de avond alweer de vijftiende opeenvolgende zege, een record voor een ploeg die uitkomt op het hoogste niveau in Engeland, en legde Swansea met 1-3 over de knie.

Spurs, met Steven Bergwijn in de basis, begon sterk aan de bekerwedstrijd. Davinson Sanchez (ex-Ajacied) bezorgde de bezoekers de voorsprong op Everton, dat daarna veerkracht toonde. In een tijdbestek van zeven minuten scoorde de ploeg drie keer via Dominic Calvert-Lewin, Richarlison en Gylffi Sigurdsson (strafschop). In de blessuretijd van de eerste helft maakte Eric Lamela de aansluitingstreffer: 3-2.

Volledig scherm Steven Bergwijn (rechts). © Pool via REUTERS In de tweede helft trok Sanchez met zijn tweede van de avond de stand gelijk, waarna Richarlison voor de 4-3 zorgde. Tien minuten voor tijd sleepte Harry Kane - de vervanger kort na de rust van Bergwijn - een verlenging uit het vuur. Een kwartfinale kwam er echter niet voor de club van José Mourinho. In 97ste minuut forceerde de Braziliaan Bernard voor Everton de beslissing (5-4).

City domineerde in Swansea en in totaal 75 procent balbezit. De thuisploeg kwam er amper aan te pas in de achtste finales van het FA Cuptoernooi en moest het met spaarzame uitbraken doen. Na een half uur opende Kyle Walker de score: 0-1.

Na rust schoten de bezoekers uit de startblokken. Raheem Sterling verdubbelde in de 47ste minuut de voorsprong, waarna Gabriel Jesus het duel besliste. Swansea maakte een kwartier voor de tijd de eretreffer, maar de vijftiende opeenvolgende zege van City, een record in Engeland, kwam nooit in gevaar. De ploeg van Pep Guardiola is nu 21 wedstrijden op rij ongeslagen.



De winnaar van Leicester City - Brighton & Hove Albion, een duel dat vanavond wordt gespeeld om 20.30 uur, neemt het tegen City op in de kwartfinale. Manchester United en Bournemouth zijn ook al zeker van een plek in de kwartfinales.

Volledig scherm Gabriel Jesus viert zijn doelpunt in de bekerwedstrijd tegen Swansea City. © AP