Everton-trainer Frank Lampard lovend over 'intelligente' Donny van de Beek

Seamus Coleman werkte de bal in de tiende minuut in het doel na de voorzet van Van de Beek. Nog geen kwartier later viel ook de 2-0 in Liverpool, toen Michael Keane scoorde op aangeven van Anthony Gordon.

Leeds United, met Pascal Struijk centraal achterin, probeerde in de tweede helft nog wel het tij te keren, maar in de eindfase ontbrak het aan scherpte. In de 78ste minuut scoorde Gordon nog met de hak uit een afstandsschot van Richarlison: 3-0.



Anwar El Ghazi mocht drie minuten later debuteren van Everton-trainer Frank Lampard. De vleugelaanvaller kwam afgelopen transferperiode op huurbasis over van Aston Villa. Dankzij de zege neemt Everton even afstand van de degradatiezone. De club van Van de Beek en El Ghazi heeft 22 punten na 22 wedstrijden. Het Leeds van Struijk heeft een punt én een wedstrijd meer gespeeld.

Volledig scherm Donny van de Beek (l) juicht. © Action Images via Reuters

Lampard complimenteerde Van de Beek na de winst op Leeds United met zijn goede spel. De Engelsman was te spreken over de ‘rust, intelligentie en het werktempo’ van de oud-Ajacied. ,,Ik denk dat hij in verschillende rollen kan spelen en daarom wilde ik hem zo graag hebben”, sprak de 43-jarige coach. ,,Hij speelde vandaag als een van de twee controlerende middenvelders en heeft het talent om tussen de linies te spelen. Hij heeft ook dreiging voor het doel, dat was een van de belangrijkste redenen om hem te halen.”



Van de Beek (24) kwam op de laatste dag van de winterse transferperiode op huurbasis over van Manchester United. Op diezelfde dag werd de komst van Lampard als opvolger van Rafael Benitez bekend gemaakt.

Volledig scherm Donny van de Beek (l) in actie tegen Leeds United. © Action Images via Reuters

Koploper City maakt geen fout

Met Nathan Aké in de basis maakte Manchester City geen fout. Op bezoek bij Norwich City won de koploper van de Premier League met 4-0. Aké deed de hele wedstrijd mee, terwijl keeper Tim Krul met een schouderblessure nog ontbrak bij Norwich. Raheem Sterling was op Carrow Road de uitblinker met een hattrick. Het andere doelpunt, de 0-2, kwam op naam van Phil Foden.



Manchester City heeft 63 punten na 25 wedstrijden. Het team van trainer Pep Guardiola lijkt hard op weg om de landstitel te prolongeren. Eerste achtervolger Liverpool heeft 51 punten na 23 duels. Norwich City vecht tegen degradatie en heeft zeventien punten na 24 wedstrijden.

Volledig scherm Nathan Aké in actie namens Manchester City tegen Norwich City. © AFP

Brighton & Hove Albion wist na drie keer een gelijkspel weer eens te winnen. Met Joël Veltman won Brighton met 2-0 op bezoek bij Watford. Neal Maupay en Adam Webster waren trefzeker. Brentford en Crystal Palace kwamen helemaal niet tot scoren: 0-0. Bij Brentford ontbrak Christian Eriksen nog in de selectie. De Deen tekende afgelopen transferperiode een contract bij de Engelse club.

Bekijk hieronder de samenvatting van Norwich City - Manchester City.

Uitslagen Premier League

Manchester United - Southampton 1-1

Brentford - Crystal Palace 0-0

Everton - Leeds United 3-0

Watford - Brighton & Hove Albion 0-2

Norwich City - Manchester City 0-4

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder al onze Premier League-video's.