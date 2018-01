Everton trekt voor 23 miljoen Walcott aan

Basaksehir uitgeschakeld in Turkse beker

18:08 Basaksehir is uitgeschakeld in de strijd om de Turkse beker. De koploper bleek in de achtste finales niet opgewassen tegen Giresunspor, dat een divisie lager speelt. De zege van 2-1 op eigen veld was niet voldoende, na de eerdere nederlaag in de uitwedstrijd van 3-1.