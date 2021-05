Ex-Ajacied Noa Lang in opspraak na kampioensfeest: ‘Liever dood dan Sporting-jood’

‘Liever dood dan Sporting-jood', verwijst naar supporters van Anderlecht, die door de rivaal ook wel spottend ‘joden’ worden genoemd. Club Brugge ziet niet veel kwaad in het voorval, omdat het om een geuzennaam gaat en Lang niet de bedoeling had iemand te kwetsen.



De Waalse politicus Georges-Louis Bouchez uit kritiek op Lang en verwacht een reactie van Club Brugge en de KBVB. ,,De ‘aartsvijand’ associëren met Joden. In dronken toestand of niet. Dit zou ik als voorzitter van mijn voetbalclub nooit accepteren. Ik verwacht uitleg en excuses van Noa Lang en een sanctie van Club Brugge en de KBVB”, plaatste hij op Twitter.



Ondertussen reageerde ook voormalig premier en huidig Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès op het voorval: ,,Antisemitsme is onaanvaardbaar, ondraaglijk en heeft geen plaats in onze samenleving. We moeten het even krachtig bestrijden als alle andere vormen van racisme.”



Lang was voor Club Brugge van grote waarde in de kampioenswedstrijd tegen Anderlecht. Met een goal leverde hij een belangrijke bijdrage aan het 3-3 gelijkspel. De voormalig Ajacied kondigde na afloop aan een ‘vervelend mannetje’ te gaan worden tijdens het kampioensfeest.