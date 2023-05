Ex-Feyenoorder Wouter Burger verrast met Basel in halve finale bij Fiorentina

Eerste speler die actief was op vijf WK’s op 93-jarige leeftijd overleden

De Mexicaanse doelman Antonio ‘Tota’ Carbajal is dinsdag op 93-jarige leeftijd overleden in de Mexicaanse stad León. Carbajal was de eerste voetballer in de geschiedenis, en tot 1998 de enige, die op vijf wereldkampioenschappen actief was.