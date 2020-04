Exact 30 jaar na laatste titel Liverpool: ‘Dit bizarre verhaal past ook wel weer bij de club’

Door Daniël Dwarswaard



Erik Meijer (50) zag het helemaal zitten. In het weekend dat zijn liefde Liverpool na dertig jaar eindelijk weer eens kampioen van Engeland zou worden, wilde de oud-spits van de club het allemaal van dichtbij meemaken. ,,Ik had al gekeken. Everton-uit was een optie geweest. Zou wat geweest zijn. Na dertig jaar weer kampioen worden bij de rivaal uit de stad, op een kilometer van Anfield. Mijn beste maat uit mijn Liverpool-tijd is fan van Everton. Had ik mooi bij hem kunnen logeren.’’



Het is allemaal te mooi om waar te zijn. Natuurlijk ligt ook de Premier League al weken stil door de coronacrisis. Het is maar de vraag hoe het seizoen 2019/2020 in Engeland eindigt. De inzet is nog altijd om de competitie in de zomer af te ronden. ,,Er kan net als bij ons ook een streep door gezet worden’’, zegt Meijer. ,,Natuurlijk is Liverpool dan de kampioen. 25 punten voor. Zelfs de grootste vijand kan daar geen bezwaar tegen maken. Voor mij als Liverpool-fan, en voor al die andere miljoenen supporters, zijn ze al kampioen hoor.’’