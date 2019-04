Excuses Ibrahimovic afgewezen: ‘Dit is onacceptabel’

Met Onuoha was Ibrahimovic negentig minuten lang in een felle strijd verwikkeld. Nadat de Zweed de winnende treffer maakte, richtte hij zich tot de verdediger, schreeuwend en scheldend. ,,Na een uur zei hij mij kapot te willen maken en pijn te willen doen", zei Onuoha na afloop tegen Talksport.com.

‘Dit heb ik nodig’

Ibrahimovic zelf reageerde ook nog op de discussie. ,,What happens on the field, stays on the field. Ik heb dit nodig om, omdat het anders te makkelijk wordt. Als ik mijzelf opwind, dan voel ik mij goed.”