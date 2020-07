Expert duidelijk: ‘Engelse voetbalstadions blijven nog lang leeg’

De kans is klein dat de Engelse voetbalstadions dit jaar weer gaan vollopen. Volgens professor James Calder, voorzitter van de werkgroep die samen met de overheid en gezondheidsexperts de protocollen heeft opgesteld waarmee de Engelse sport weer is opgestart, zal komend seizoen slechts in beperkte mate publiek worden toegelaten.

,,Het zou me heel erg verrassen als we dit jaar al weer volle stadions gaan zien", zei Calder bij de BBC. "Realistisch gezien denk ik dat we pas weer volle stadions kunnen krijgen als er een vaccin is en veel mensen dat vaccin hebben gekregen."

De Engelse voetbalcompetities zijn na een onderbreking van enkele maanden uitgespeeld in lege stadions. Komende zaterdag is de finale van het toernooi om de FA Cup op Wembley ook zonder publiek. In Engeland wordt wel getest met het beperkt toelaten van publiek bij sportwedstrijden. Zo kwamen zondag duizend mensen naar cricketcomplex The Oval in Londen voor een oefenwedstrijd. Zij zaten verspreid over de tribunes en hielden onderling veelal enkele meters afstand. Ook bij het WK snooker in het Crucible-theater in Sheffield, dat vrijdag begint, wordt bij wijze van test wat publiek toegelaten.

Lastig

,,We moeten weten hoe ver de druppels zich verspreiden als de fans schreeuwen of zingen, zoals gebeurt bij voetbal en rugby", zegt Calder. ,,Als er geen enorme verspreiding van het coronavirus via druppels is, kunnen we ons aan de 'social distancing' houden zoals in The Oval en de Crucible. Maar als dat een probleem wordt, dan moeten we opnieuw kijken naar de voorgeschreven afstanden in in de stadions. En dat wordt lastig.”

Afgelopen maand bleven de Engelse supporters thuis.